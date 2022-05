Final Fantasy 7: un cosplay di Yuffie grazie all'italiana Himee Lily

Final Fantasy 7 è tornato da qualche anno su console e PC grazie al remake che Square Enix sta portando avanti. I lavori però sono lunghi: il primo capitolo del rifacimento è arrivato già da qualche anno su console, seguito poi da Final Fantasy Remake Intergrade su PC che ha ampliato il pubblico.

Sembra che ci vorrà ancora diverso tempo prima di vedere all'opera Final Fantasy 7 Remake Capitolo 2 poiché per ora non c'è ancora una data di uscita. Bisognerà quindi giocare anche i vari episodi speciali pubblicati nel corso degli ultimi anni da parte di Square Enix che si concentrano su alcuni personaggi. Sapevate infatti che c'è anche uno spin-off su Yuffie nel particolare episodio speciale di Final Fantasy 7 Remake?

La discendente ninja diventa protagonista in questa parte speciale di storia che può essere esplorata a parte. Non c'è quindi soltanto Tifa Lockhart a costruirsi un ruolo di rilievo come personaggio femminile di questa iterazione della saga. Per darle più risalto, la cosplayer italiana Himee Lily ha deciso di vestire i panni di Yuffie Kisaragi in questo cosplay tutto italiano. Sono tante le foto, suddivise in tre post che potete osservare in basso e sul profilo Instagram della cosplayer, dove Yuffie si mette in mostra con tutte le sue armi.