Final Fantasy 7: un cosplay di Yuffie riposa dopo un'intensa giornata di furti

Mentre Square Enix riavvolge gli eventi accaduti nel remake di Final Fantasy 7 in un trailer che ci prepara all'uscita della seconda parte della compilation, Yuffie è già tornata a colpire. Dopo un colpo grosso, evidentemente stanca, è stata ritratta in uno scatto condiviso dalla cosplayer Annii.

La trilogia cominciata nel 2020 sta finalmente per trovare seguito. Manca pochissimo affinché gli utenti non scoprano i segreti di Final Fantasy 7 Rebirth, titolo in uscita su PlayStation 5 ad anno nuovo. In una nostra intervista esclusiva ai producer di Final Fantasy 7 Rebirth vi abbiamo già anticipato le novità che Square Enix ha preparato per far contenti i fan, ma tanto altro è ancora un mistero.

In Final Fantasy 7 Rebirth ci saranno diversi livelli di difficoltà, così da accontentare gamer esperti e non, ma anche esper e personaggi inediti. Questo e quant'altro ha reso la seconda parte del remake di Final Fantasy 7 il titolo più atteso dai fan di Famitsu.

La voglia di tornare e riscoprire Midgar in questa nuova veste è evidentemente alta, come dimostra anche un bellissimo cosplay di Yuffie da Final Fantasy 7. La ladruncola, che prossimamente rivedremo in azione al fianco di Cloud e Tifa, è tuttavia stanca dopo un'intensa giornata di furti. Eccola dunque che nello scatto condiviso dall'artista citata la vediamo riposarsi seduta sul terreno.