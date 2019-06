Final Fantasy 7 e Cyberpunk 2077 guidano le classifiche dei preordini dopo l'E3 2019

Da sempre l'E3 di Los Angeles è una vetrina importante per le nuove produzioni, un palcoscenico capace ovviamente di smuovere (in positivo o negativo) anche il mercato dei preorder. Vediamo insieme quali sono i giochi più prenotati dopo la fiera.

La società di analisi Thinknum ha analizzato le classifiche preorder di GameStop USA e Amazon.com dal 10 al 14 giugno, scoprendo in entrambi i casi che Cyberpunk 2077 risulta essere il gioco più prenotato in assoluto, seguito da Final Fantasy VII Remake.

Tra gli altri giochi presenti nella classifiche dei preorder troviamo Animal Crossing New Horizons, Just Dance 2020, Elden Ring, DOOM Eternal, Watch Dogs Legion, Dying Light 2, Tales of Arise, Gods & Monsters, Marvel's Avengers, The Legend of Zelda Link's Awakening e Luigi's Mansion 3.

In particolare nel caso di Cyberpunk 2077 i preorder risultano altissimi per merito della Collector's Edition a tiratura limitata, già andata sold out nei giorni scorsi e riassortita su Amazon fino ad esaurimento scorte. Anche la Dreamer Edition di The Legend of Zelda Link's Awakening sta ottenendo buoni risultati, come la Ultimate Collector's Edition di Gears 5.

Prendendo in esame Amazon.com e GameStop USA, i dati si riferiscono al solo mercato americano e non sono dunque indicativi delle tendenze globali, certamente aiutano però a fare il punto della situazione sui giochi più popolari dell'E3 2019.