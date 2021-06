Final Fantasy 7, dall'originale a Remake Intergrade: chi è Yuffie?

Riscopriamo la figura di Yuffie, da comprimaria opzionale nell'originale Final Fantasy 7 a eroina protagonista dell'espansione Intergrade di Final Fantasy 7 Remake approdata di recente su PlayStation 5.

Sin dalle settimane che hanno preceduto l'arrivo sul mercato della nuova espansione di FF7 Remake, il team di sviluppatori di Square Enix capitanato da Tetsuya Nomura ha dato modo ai fan vecchi e nuovi della saga GDR di (ri)scoprire il personaggio di Yuffie Kisaragi, la ninja Wutai da interpretare nelle sfide proposte da Episode INTERmission.

Grazie al lancio di Intermission su PS5, e ai numerosi retroscena di Nomura e degli autori giapponesi di FF7 Remake, possiamo riavvolgere idealmente il nastro dei ricordi per tracciare le coordinate narrative, contenutistiche e di gameplay nei quali occorre muoversi interpretando quersta giovane ma intraprendente guerriera.

L'agile protagonista dell'ultima avventura da vivere all'ombra delle arcologie ipertecnologiche di Midgar fa sfoggio di un sistema di combattimento peculiare, che si distanzia dalle tecniche adottate in battaglia da Cloud grazie all'enorme shuriken di cui è dotata. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo al nostro speciale su chi è Yuffie di Final Fantasy 7 Remake Intergrade a firma di Antonello "Kirito" Bello.