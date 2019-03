Final Fantasy 7 ora disponibile su Nintendo Switch ed Xbox One: ecco il Trailer di Lancio

Come promesso nel corso degli ultimi mesi da Square Enix, numerosi Giochi appartenenti all'amata Saga videoludica di Final Fantasy si apprestano a compiere un nuovo esordio sul mercato videoludico.

Tra questi, troviamo Final Fantasy VII, uno dei capitoli più apprezzati dalla Community Videludica legata al celebre franchise. Il JRPG è infatti da oggi finalmente disponibile anche sulle console ammiraglie di Casa Nintendo e Casa Microsoft. Per celebrare il debutto del Gioco su Nintendo Switch ed Xbox One, Square Enix ha pubblicato un apposito Trailer di Lancio, all'interno del quale possiamo avere un assaggio delle vicende che i giocatori si ritroveranno a vivere all'interno di questo vero e proprio classico della storia videoludica. Intitolato "Ritorna su Gaia", trovate come di consueto il Video direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo una Buona Visione! Ne approfitterete per scoprire, o riscoprire, il Titolo Square Enix?

In chiusura, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è attualmente disponibile un'interessante speciale dedicato alla prima pubblicazione di Final Fantasy VII, all'interno del quale si ripercorre il rapporto tra l'allora Sqauresoft e la Casa di Kyoto. Vi segnaliamo inoltre che nel corso della primavera altri capitoli della Serie Final Fantasy approderanno su nuove piattaforme, come rammentatoci dal nuovo Trailer di Final Fantasy X e X2 HD Remaster.