Final Fantasy 7 è dolce in questo cosplay italiano di Sephiroth e Tifa

Le aspettative erano altissime, tanto da renderlo uno dei papabili candidati al GOTY 2024. Forse, però, queste aspettative sono state addirittura superate. Final Fantasy 7 Rebirth è uno dei migliori giochi di Square Enix, un JRPG di altissima caratura che sta entusiasmando i giocatori PlayStation 5 anche a diverse settimane dal rilascio.

Lontani dalla realtà di Midgar, al fianco di Cloud, Tifa e compagni abbiamo potuto esplorare in totale libertà un mondo vasto, seppur desertico e morente. In questo secondo capitolo della compilation di remake la componente dell'ignoto è minore rispetto a quanto il team ci aveva lasciato credere, ma la narrazione è comunque convincente, così come la componente ruolistica.

Inutile sottolineare quanto l'evoluzione tecnologica abbia mutato completamente il titolo. Il confronto grafico tra Final Fantasy 7 Rebirth e FF7 è immenso, anche per mezzo degli update pubblicati post lancio da Square Enix. La recente patch di Final Fantasy 7 Rebirth ha migliorato grafica e frame rate, permettendo finalmente ai giocatori di godere appieno di quest'esperienza immersiva. Punto forte di questo capitolo è la colonna sonora. La musica di Final Fantasy 7 Rebirth racchiude l'essenza della saga, così come fa anche questa bellissima interpretazione condivisa dai cosplayer italiani Simona Jhin Tonic e Destati. In questo cosplay di Sephiroth e Tifa da Final Fantasy 7 vediamo l'iconico antagonista sfiorare dolcemente la mano della rivoltosa di Avalanche.

