Final Fantasy 7 ha finalmente un doppiaggio: la mod Echo-S 7 è disponibile al download

Come promesso, il team di Tsunamods ha pubblicato Echo-S 7, una mod che introduce il doppiaggio completo in lingua inglese per la versione originale di Final Fantasy 7, lanciata per la prima volta sul mercato nell'ormai lontano 1997.

Grazie al contributo di doppiatori amatoriali, semi-professionisti e professionisti, adesso ogni singola linea di dialogo del classico può considerarsi doppiata. Come evidenziato dai filmati pubblicati dal team (trailer di lancio incluso), sono tuttavia stati operati alcuni cambiamenti al dialoghi, probabilmente per farli apparire più naturali nella lingua parlata, laddove prima era solamente scritta, o per semplici questioni creative legate al gusto di chi ha operato l'adattamento. Alla luce di ciò, i più puristi tra voi potrebbero storcere il naso per alcune licenze che si è preso il team di Tsunamods, quindi vi consigliamo di approcciarvi al loro lavoro per quello che è: un lavoro mastodontico, a tratti di ottimo livello, ma comunque non ufficiale.

Potete dare una possibilità alla mod Echo-S 7 scaricandola dal sito ufficiale del progetto. Pesa 3,17 GB ed è compatibile con la mod 7th Heaven realizzata dagli stessi modder. Chiaramente, funziona solo ed esclusivamente con la versione PC di Final Fantasy 7, che può anche essere acquistata su Steam al prezzo di listino di 12,99 euro. Trovate le istruzioni per installarla in questo video realizzato dai ragazzi di Tsunamods. Nel frattempo, lo stesso team sta lavorando anche a delle mod simili per Final Fantasy 8 e Final Fantasy 9.

Tornando nel campo dell'ufficialità, ricordiamo che Square Enix sta sviluppando Final Fantasy 7 Rebirth, seconda parte del progetto di rifacimento della settima fantasia finale cominciato nel 2020 con la pubblicazione di Final Fantasy 7 Remake. Nel messaggio d'auguri di inizio anno, Yoshinori Kitase ha fatto sapere che lo sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth sta accelerando, dunque la finestra di lancio rimane compresa nella stagione invernale a cavallo tra il 2023 e il 2024.