Final Fantasy 7 e Dragon's Dogma, stasera i due eventi speciali: Everyeye live su Twitch!

Sembra che siano in dirittura di arrivo importanti novità per Final Fantasy VII, con le ultime indiscrezioni che indicano possibili nuovi porting del remake e ulteriori annunci.

L'attesa per saperne di più non sarà lunga, con l'evento speciale organizzato da Square Enix in programma per la serata di oggi, giovedì 16 giugno. Nello specifico, il colosso giapponese ha in programma ricchi festeggiamenti per il XXV anniversario di Final Fantasy VII, con un appuntamento celebrativo che sarà tramesso in diretta questa sera, a partire dalla mezzanotte in punto. Tra Final Fantasy VII Remake Parte 2 e una riedizione di Final Fantasy VII Re Core, le eventuali sorprese potrebbero essere decisamente interessanti.

Sempre questa sera, e sempre a mezzanotte, è però a calendario anche un secondo evento, dedicato questa volta al X anniversario di Dragon's Dogma. Per l'occasione, Capcom ha promesso una diretta celebrativa, durante la quale potrebbe persino giungere l'annuncio ufficiale di Dragon's Dogma 2!



Ovviamente, la Redazione non poteva esimersi dal seguire entrambi questi appuntamenti. Vi invitiamo dunque a raggiungerci a partire dalle ore 23:00, per attendere insieme l'inizio delle due dirette, tra chiacchiere in compagnia e speranzose ipotesi. Come sempre, l'indirizzo al quale raggiungerci è quello del canale Twitch ufficiale di Everyeye, con il nostro team pronto ad attendervi dagli studi di Milano. Ricordiamo peraltro che per interagire in diretta con la Redazione è sufficiente iscriversi al canale, selezionando l'apposita icona viola a forma di cuore. Vi aspettiamo su Twitch!