Final Fantasy 7: ecco un pacchetto di texture HD creato da una IA Neurale

Il programmatore amatoriale conosciuto nella scena videoludica "underground" come CaptRobau ha annunciato lo sviluppo di un pacchetto di texture HD per Final Fantasy VII che sfrutterà l'IA Neurale del programma GigaPixel.

Il software ideato da Topaz Labs consente all'utilizzatore di effettuare il fotoritocco professionale di immagini a bassa definizione attraverso l'utilizzo di una Rete Neurale che, a differenza di un semplice programma di upscaling, "intuisce" le correzioni da apportare all'immagine per ricampionarla a una risoluzione superiore con il minor numero possibile di sfocature e sbavature.



Attraverso GigaPixel, l'autore del progetto proverà ad aumentare del 400% la risoluzione originaria dei fondali fissi e degli elementi che compongono le scene digitali dell'immortale capolavoro di Hironobu Sakaguchi e Yoshinori Kitase, garantendoci così un'esperienza di gioco impeccabile anche su pannelli Full-HD e, in misura limitata, 4K.



L'utilizzo di questa tecnica, oltretutto, dovrebbe rendere estremamente veloce lo sviluppo del pacchetto di texture HD di CaptRobau, al quale spetterà il solo compito di "supporto psicologico" all'IA Neurale di GigaPixel, con un controllo minuzioso dei singoli asset realizzati automaticamente dal programma e l'eventuale correzione di errori causati, ad esempio, dall'erronea interpretazione di un'immagine scarsamente definita da parte dell'intelligenza artificiale.



Il lancio della mod dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi: il pacchetto di texture HD, in ogni caso, potrà essere scaricato in via del tutto gratuita su PC. Per l'uscita di Final Fantasy VII Remake, invece, ci sarà da attendere ancora a lungo, o almeno questo è quanto suggerito dagli ultimi rumor circolati in rete nel corso delle ultime festività natalizie.