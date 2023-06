Final Fantasy 7 Ever Crisis amplia la lore: nuove storie e Sephiroth giocabile

A latere della pubblicazione di un nuovo trailer di Final Fantasy VII: Ever Crisis, il team di sviluppo di Square Enix ha offerto ulteriori dettagli sulla produzione.

Nonostante l'esordio del gioco sia atteso esclusivamente su dispositivi mobili, lo spin-off offrirà un ampliamento dell'immaginario di Final Fantasy VII. In particolare, ha spiegato il producer Shoichi Ichikawa, in Final Fantasy VII: Ever Crisis saranno mostrati nuovi lati dei personaggi principali della settima Fantasia Finale, con tante storie inedite per - tra gli altri - Cloud e Aerith.

"Quando analizzo i risultati dei play test e dei sondaggi, - ha raccontato Ichikawa - trovo spesso persone che vorrebbero scoprire nuovi lati di Cloud e Aerith, aspetti dei personaggi che ancora non conoscono. Quindi questa volta racconteremo alcune piccole storie che ancora non hanno trovato spazio all'interno della trama principale, e che coinvolgeranno personaggi come Aerith e Cloud". Dettaglio estremamente interessante, la recente intervista concessa dal producer di Final Fantasy VII: Ever Crisis ha inoltre confermato che i giocatori avranno anche la possibilità di assumere il controllo di un giovane Sephiroth.



Al termine della Summer Game Fest, Square Enix ha presentato un nuovo trailer di Final Fantasy VII: Rebirth, secondo capitolo del progetto di remake dell'originale Final Fantasy VII.