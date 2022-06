Final Fantasy 7 Ever Crisis: Closed Beta nel 2022 su iOS e Android, nuovo trailer

Oltre ad aver annunciato ufficialmente Final Fantasy 7 Rebirth, ovvero il seguito diretto di Final Fantasy 7 Remake, Square-Enix ha mostrato nel suo ultimo livestream un nuovo trailer dedicato a Final Fantasy 7 Ever Crisis, titolo destinato ad arrivare su dispositivi mobile iOS e Android.

In apertura potete gustarvi il nuovo filmato tratto da Final Fantasy 7 Ever Crisis, ovvero una raccolta di tutti i capitoli del JRPG di Square-Enix. Si tratta dunque di una buona occasione per ripercorrere alcuni dei momenti topici di tutti i pezzi del puzzle che compongono Final Fantasy 7, qui riproposti sotto una veste grafica differente e specificatamente pensata per un titolo destinato alle piattaforme mobile.

Il titolo sarà distribuito in formato free-to-play e includerà la possibilità di effettuare acquisti in-game opzionali, ma in attesa della release definitiva avrete modo di provare con mano il titolo in anteprima. Square-Enix ha infatti annunciato l'arrivo di una fase di Closed Beta che si terrà nel corso del 2022, sempre su dispositivi iOS e Android. Maggiori dettagli saranno condivisi in un secondo momento dal publisher.

Nel corso del suo nuovo evento, Square-Enix ha sorpreso i suoi fan annunciando anche Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, il remake dell'amato capitolo pubblicato originariamente su PlayStation Portable.