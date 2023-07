Final Fantasy 7 Ever Crisis: il combat system è al centro del nuovo video

Nel corso degli ultimi giorni, alcuni fortunati videogiocatori hanno avuto l'opportunità di mettere le mani su una versione Beta di Final Fantasy 7 Ever Crisis, grazie alla quale hanno potuto provare l'atteso titolo mobile che ripropone tutte le storie legate al settimo capitolo di FF in un unico prodotto.

Grazie a questi test, è stato possibile assistere alla pubblicazione di una serie di filmati che aiutano a comprendere meglio in che modo funzionerà il gioco. Dopo aver potuto vedere maggiori dettagli sul Limit Break di Final Fantasy 7 Ever Crisis, è arrivato il turno dei combattimenti. Il canale YouTube di IGN USA ha infatti diffuso un filmato che mostra nove minuti di gameplay. Oltre a mostrare uno scontro contro due robot, nel video possiamo anche vedere il gruppo di protagonisti affrontare qualche boss come l'imponente Ifrit o Zu, un grosso volatile accompagnato dai 'piccoli' Deenglow.

Come si può notare nel filmato, il combat system è basato sull'utilizzo della ATB (Active Time Battle), già noto agli appassionati della serie. Non mancano nemmeno le mosse speciali, la cui attivazione fa sì che a schermo venga mostrata un'animazione unica e spettacolare. Vi è anche un tasto che permette di automatizzare le battaglie, così che il giocatore debba limitarsi a guardare la CPU giocare al posto suo: si tratta di una funzionalità molto diffusa tra le produzioni mobile e che viene apprezzata soprattutto in quei giochi in cui occorre ripetere più volte gli stessi scontri per via del farming di esperienza o risorse (qualcosa di molto simile a quanto visto nel recente Honkai Star Rail).

In attesa di saperne di più sul gioco gratis di Square Enix, vi lasciamo al video gameplay. Buona visione!