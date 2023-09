Final Fantasy 7 Ever Crisis conquista: già due milioni di download per il gioco gratis

Con Final Fantasy VII: Ever Crisis ora disponibile, l'immaginario della settimana Fantasia Finale accoglie al suo interno un ulteriore tassello narrativo, questa volta in forma di free to play.

Pubblicato su dispositivi mobile, Final Fantasy VII: Ever Crisis sembra aver catturato l'interesse degli appassionati, che nella produzione possono trovare diversi elementi inediti. Tra questi ultimi spicca in particolare uno speciale focus sulla giovinezza di Sephiroth, il celebre villain di Final Fantasy VII. La curiosità generata dal titolo ha a quanto pare contagiato un'ampia community, tanto che Square Enix ha già potuto festeggiare il raggiungimento di un grande traguardo.

Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il publisher giapponese ha infatti confermato il superamento dei due milioni di download per Final Fantasy VII: Ever Crisis. Distribuito come free to play, la produzione mira a presentare il vasto immaginario di Final Fantasy VII a un nuovo pubblico, anche in vista del proseguimento del progetto di rifacimento del JRPG.



Dopo il successo di Final Fantasy VII Remake, la riedizione si appresta ad accogliere il suo secondo tassello. Al momento, Final Fantasy VII Rebirth è ancora privo di data di uscita, ma al ritorno di Cloud e compagni sul mercato videoludico non dovrebbe ormai mancare molto.