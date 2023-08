Final Fantasy 7 Ever Crisis ha una data di uscita: pre-registrazioni aperte

Final Fantasy 7 Ever Crisis è un nuovo gioco single player pe mobile in cui possiamo ripercorrere le storie dei personaggi dell'universo di Final Fantasy 7 con uno stile rétro combinato a una grafica moderna, scoprendo vecchi e nuovi dettagli. Il gioco ha ora una data di uscita ufficiale.

Square-Enix ha annunciato che Final Fantasy 7 Ever Crisis arriverà su iOS tramite App Store e Android tramite Google Play il 7 settembre 2023. La pre-registrazione è ora disponibile su entrambe le piattaforme.

Potremo unirci ai nostri personaggi preferiti e personalizzare ognuno di essi con equipaggiamenti e armi iconici per sconfiggere potenti avversari in modalità battaglia sia in singolo che in cooperativa. In quest'ultimo caso, potremo formare una squadra di massimo tre amici per sconfiggere insieme potenti boss.

Final Fantasy 7 Ever Crisis amplia la lore del già ricco universo della settima fantasia finale e ci racconta la storia inedita di un giovane Sephiroth, le cui vicende s'incroceranno a più riprese con quelle di personaggi iconici, come Cloud e Zack, nelle trame epiche del Final Fantasy VII originale e di Crisis Core: Final Fantasy VII.

Square-Enix ha anche annunciato i risultati del sondaggio per il beta test di Final Fantasy 7 Ever Crisis che si è svolto dall'8 al 28 giugno, nonché i suoi prossimi passi verso la release ufficiale.