Final Fantasy 7 Ever Crisis: il primo evento ci porta tutti in spiaggia!

Final Fantasy 7 Ever Crisis ha già superato quota due milioni di download. Il free-to-play su iOS e Android con meccaniche gacha sta riscuotendo un notevole successo fra gli appassionati e si appresta ora al suo primo evento, denominato Beach Festival Fun.

L'iniziativa si attiverà nella notte dell'11 settembre a partire dalle 04:00 del mattino (ora italiana) e, stando a quanto si legge nell'avviso che si può consultare direttamente in game, si terrà nella mitica e indimenticabile spiaggia di Costa del Sol.

Possiamo immediatamente riconoscere questa iconica location anche dal breve video di anteprima riportato nel post dell'account ufficiale su Twitter/X, che potete visualizzare in fondo a questo articolo. Non soltanto: nel filmato possiamo intravedere anche un design geniale di un Tomberry in versione estiva.

Nell'avviso in gioco, la descrizione dell'evento recita testualmente: "Costa del Sol brulica di bagnanti che si sono radunati per crogiolarsi nella calura estiva. Attratto dal caldo, un Tomberry Anguria ha invaso il beach festival!"

Per partecipare all'evento, bisognerà progredire attraverso l'arco di missioni specificamente legate all'evento. Ogni volta che si completerà n obiettivo, sarà possibile acquisire oggetti che potranno essere consegnati in cambio di lussuose ricompense, come capi di equipaggiamento unici, armi, componenti per le armi legate ai personaggi e ricordi.

L'evento si sbloccherà completando la storia "FFVII Chapter 1 Main Section 3- EP 1". L'evento e le ricompense dureranno soltanto per un periodo di tempo limitato. Per chi non avesse ancora provato il gioco, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Ever Crisis è scaricabile gratuitamente su iPhone e Android.