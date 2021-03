Final Fantasy 7 Ever Crisis sarà free-to-play con le loot box, dettagli sui contenuti

Final Fantasy VII Ever Crisis è il progetto per dispositivi mobile con cui Square-Enix intende riunire in un unico posto tutta la timeline del suo JRPG. All'interno della raccolta troviamo, oltre al capitolo principale, Final Fantasy 7 Advent Children, Final Fantasy 7 Before Crisis, Final Fantasy 7 Crisis Core e Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus.

Nel corso di una recente intervista concessa alla redazione di Famitsu, Tetsuya Nomura ha svelato ora qualche dettaglio in più riguardo al progetto. Innanzitutto ci viene svelato che il team di Applibot, che si sta occupando dello sviluppo del titolo, cercherà di condensare l'intera storia di Final Fantasy VII all'interno di dieci capitoli (entro il terzo la nostra compagnia lascerà la città di Midgar per inoltarsi nella world map del gioco). Il gioco mobile rimarrà fedele alla visione creativa del titolo originale ma non mancherà di introdurre degli elementi inediti, tra cui troveremo una porzione di storia legata a The First Soldier, il primo Battle Royale nella storia di Final Fantasy, anch'esso annunciato di recente da Square-Enix.

Nomura ha poi confermato la presenza una nuova soundtrack, seppur basata sull'originale, ed ha assicurato che il prodotto non vorrà porsi in sostituzione del titolo pubblicato nel 1997, ma più come una versione "casual" dello stesso. Scopriamo infine che il titolo sarà distribuito in formato free-to-play, e per questo motivo conterrà come forma di monetizzazione delle loot box acquistabili con denaro reale. All'interno delle casse premio i giocatori potranno trovare armi e costumi casuali, alcuni dei quali mai visti prima all'interno del JRPG.

Final Fantasy VII Ever Crisis sarà pubblicato su dispositivi mobile nel corso del 2022. Sulle nostre pagine trovate l'Anteprima dedicata al nuovo remake di Final Fantasy VII.