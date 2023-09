Final Fantasy 7 Ever Crisis: il gioco gratis è disponibile su iPhone e Android

Il momento tanto atteso dai fan della serie Square Enix è arrivato: da oggi è possibile scaricare su dispositivi portatili Final Fantasy 7 Ever Crisis, un particolare free to play che include le storie legate al settimo capitolo e ai relativi spin-off, così da coprirne l'intera timeline.

Per chi non lo sapesse, il gioco include un sistema di combattimenti regolato dalla ATB (Active Time Battle) e lo sblocco di personaggi ed armi dovrebbe avvenire tramite meccaniche in stile gacha, come molte altre produzioni mobile. Oltre ad includere la possibilità di giocare in solitaria, il titolo propone anche una modalità cooperativa online con supporto per tre giocatori, che possono collaborare per sconfiggere potenti nemici.

Ecco di seguito i link per procedere con il download del gioco sui vari dispositivi supportati:

Occorre precisare che il download dell'app non permette di giocare immediatamente, ma solo di prepararsi al lancio, che dovrebbe avvenire domani, giovedì 7 settembre 2023, alle ore 2:00 del fuso orario italiano.

