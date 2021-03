Final Fantasy 7: Nomura torna a parlare di Ever Crisis, Integrade e The First Soldier

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Famitsu il leggendario Tetsuya Nomura, co-director di Final Fantasy 7 Remake Intergrade, ha diffuso tante nuove informazioni legate all'espansione dell'esclusiva PlayStation e sui titoli in arrivo su mobile: Final Fantasy 7 First Soldier e Final Fantasy 7 Ever Crisis.

Per quello che riguarda Intergrade, è stato confermato come Yuffie rappresenti l'unico e solo personaggio giocabile del DLC e che Sonon può combattere sia seguendo le istruzioni del giocatore che autonomamente. Nel corso dell'avventura aggiuntiva potremo inoltre accedere ad una serie di evocazioni e materia esclusivi. Nomura ha anche dichiarato che non vi saranno altre espansioni del gioco e che l'idea era quella di inserire Intergrade nella versione PS5 del gioco, ma per forza di cose è stato costretto a pubblicarlo come contenuto aggiuntivo.

Passando invece ad Ever Crisis, il titolo episodico per Android e iOS sarà scaricabile gratuitamente e includerà microtransazioni. I giocatori potranno infatti acquistare tramite un sistema gacha (simile a quello di Genshin Impact, per intenderci) delle loot box contenenti armi esclusive, alcune delle quali permetteranno ai personaggi di indossare dei costumi diversi dagli originali. Il gioco includerà 10 diversi capitoli e la fuga da Midgar si trova solo al terzo episodio, dal momento che le prime fasi si focalizzeranno sulla storia di First Soldier, ambientato 30 anni prima degli eventi narrati in FF7 Remake. Oltre a proporre dungeon mai visti nel titolo, Ever Crisis includerà anche degli eventi extra e nel corso dell'avventura potremo ascoltare riarrangiamenti dei brani originali.

A proposito poi di First Soldier, il battle royale per dispositivi portatili avrà presto una closed beta e introdurrà un sistema simile ai job che darà modo ai giocatori di modificare lo stile di combattimento del proprio personaggio. Pare inoltre che il producer sia un grandissimo fan del genere e che voglia ascoltare i feedback dei giocatori per migliorare il titolo in vista del debutto ufficiale.