Final Fantasy 7 Ever Crisis: il Limit Break protagonista del nuovo video gameplay

Con l'apertura ufficiale delle pre-registrazioni di Final Fantasy 7 Ever Crisis, Square Enix mette in mostra il Limit Break utilizzato da Cloud e compagni per combattere nell'universo ruolistico del nuovo spin-off di FFVII destinato ad approdare presto su sistemi mobile come free-to-play scaricabile gratuitamente.

Accompagnato dall'immancabile indicatore da riempire subendo danni o eseguendo con successo delle manovre offensive o difensive, il Limit Break di Final Fantasy 7 Ever Crisis darà a Cloud, Aerith e agli altri membri della squadra l'opportunità di scatenare degli attacchi speciali e attingere a dei potenziamenti temporanei che (presumibilmente) ne incrementeranno potenza, velocità e rigenerazione dei Punti Salute.

Come sperimentato nei precedenti capitoli della serie, il Limit Break di FF7 Ever Crisis sarà quindi un aspetto imprescindibile del sistema di combattimento elaborato da Square Enix, prova ne sia la cura riposta nella ricostruzione delle animazioni degli attacchi speciali dei singoli guerrieri.

Rimaniamo quindi in attesa di conoscere la data di approdo ufficiale di FF7 Ever Crisis su dispositivi iOS e Android, e quindi del giorno in cui avremo modo di scaricarlo in via del tutto gratuita da App Store e Google Play. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere questo nostro approfondimento su tutto quello che sappiamo sul remake mobile di Final Fantasy 7 Ever Crisis.