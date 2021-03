Final Fantasy 7 Ever Crisis: ecco perché potrebbe essere il remake definitivo

In concomitanza con l'ultimo State of Play, durante il quale è avvenuto l'annuncio della versione PlayStation 5 di Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ha svelato anche Final Fantasy 7 Ever Crisis, il particolare titolo mobile che ha sin da subito catturato l'attenzione dei fan.

Questo gioco ideato per smartphone e tablet che punta ad essere pubblicato a capitoli, ha l'obiettivo di racchiudere in un'unica applicazione tutta la storia del settimo capitolo della serie e relativi spin-off. Ed è proprio per questo motivo che Final Fantasy 7 Ever Crisis è diventato in poche ore uno dei prodotti più attesi da parte degli appassionati del titolo con protagonista Cloud Strife. Una volta pubblicato ogni singolo episodio della raccolta, infatti, si avrebbe a portata di mano un vero e proprio remake completo dell'amatissimo gioco Square Enix, il quale potrà essere rigiocato dai vecchi fan e vissuto per la prima volta da chi non ha avuto l'opportunità di giocarlo all'epoca.

