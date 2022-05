Final Fantasy 7 Ever Crisis: la raccolta gratis arriva a settembre

Dopo un po' di silenzio attorno al progetto, arriva una finestra di lancio per Final Fantasy 7 Ever Crisis, raccolta free-to-play per dispositivi mobile che offrirà una reinterpretazione degli eventi raccontati in tutti i titoli basati sul settimo episodio dell'iconica serie RPG di Square Enix.

Stando a un report finanziario di CyberAgent pubblicato sul portale giapponese GameBiz, Ever Crisis farà il suo esordio a settembre 2022, sebbene per il momento manchino dettagli più precisi riguardo il giorno in cui il titolo sarà disponibile su iOS e Android, e se si tratta a tutti gli effetti di un'uscita in contemporanea mondiale o momentaneamente esclusiva del mercato giapponese.

All'interno della compilation sviluppata da Applibot. sarà possibile rivivere non solo l'originale Final Fantasy VII con una nuova impostazione visiva, ma sarà possibile rivivere anche gli eventi di tutte le opere collegate, quali Before Crisis, Crisis Core, Advent Children e Dirge of Cerberus. Nei piani di Square Enix c'è una distribuzione episodica mensile della raccolta, e sarà possibile scegliere liberamente da quale capitolo cominciare. Ricordiamo inoltre che Final Fantasy 7 Ever Crisis avrà le loot boxes tra i contenuti.

In attesa dunque di scoprire in che giorno esattamente farà il suo esordio su mobile, la sequenza introduttiva di Final Fantasy 7 Ever Crisis può essere utile per ingannare momentaneamente l'attesa.