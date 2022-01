Final Fantasy 7 Ever Crisis: un primo sguardo alla sequenza introduttiva

Nell'evento organizzato da Square Enix per festeggiare i 25 anni di Final Fantasy 7, il publisher e sviluppatore giapponese ha mostrato la sequenza introduttiva di Final Fantasy 7 Ever Crisis, la raccolta per iOS e Android che riunisce tutta timeline dell'iconico JRPG.

La collezione celebrativa di FF7 comprenderà al suo interno Advent Children, Before Crisis, Crisis Core e Dirge of Cerberus, racchiudendo il tutto in una veste grafica e ludica ammodernata dalle fucine digitali di Applibot ma rimanendo fedele all'originaria visione creativa e artistica.

Non mancheranno però degli elementi di innovazione rappresentati, ad esempio, l'aggiunta di una porzione di storia originale legata al battle royale The First Soldier, l'introduzione di una colonna sonora inedita (ma "rispettosa" della soundtrack primigenia) e la presenza di un sistema di monetizzazione basato sulle loot box: il progetto, come specificato sin dall'annuncio dai vertici di Square Enix, sarà proposto su App Store e Google Play con la formula delle applicazioni free-to-play.

Il lancio di Final Fantasy 7 Ever Crisis è atteso per quest'anno su tablet e smartphone iOS e Android. In attesa di ulteriori chiarimenti sulle tempistiche di pubblicazione e sui contenuti della raccolta, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento sul possibile arrivo nel 2022 di novità su Final Fantasy 7 Remake Parte 2.