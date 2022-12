Final Fantasy 7 Ever Crisis: tante skin svelate nel Winter Trailer, Beta rinviata al 2023

In maniera più che prevedibile, la versione Beta di Final Fantasy 7 Ever Crisis prevista nel 2022 su iOS e Android non si terrà, ma gli sviluppatori hanno deciso di compensare il rinvio della fase di test con la pubblicazione di un nuovo trailer ricco di dettagli sul free to play per dispositivi mobile.

Il Winter 2022 Trailer, pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Square Enix, contiene numerose sequenze di gameplay estratte dal gioco e, più nello specifico, relative ad eventi legati al settimo capitolo e a Crisis Core, il cui rifacimento è in arrivo proprio tra qualche giorno su PC e console di vecchia e nuova generazione.

Ad aver attirato l'attenzione degli appassionati del brand non sono però le scene contenenti gameplay, ma quelle che mettono in evidenza alcune delle skin extra con le quali potremo personalizzare i personaggi e che potremo trovare all'interno delle loot box di FF7 Ever Crisis. A giudicare dai commenti sui social, una delle più apprezzate è quella che vede Aerith in versione sposa, ma nel gioco troveremo anche un Sepiroth da giovane e tanti altri costumi.

In ogni caso ci vorrà del tempo prima ancora di poter mettere le mani anche solo sulla versione di prova del gioco, visto che la Beta di Final Fantasy 7 Ever Crisis è slittata all'estate del 2023, quando verrà resa disponibile al download in una selezione di territori tramite App Store e Google Play Store.