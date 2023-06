Final Fantasy 7 Ever Crisis: il nuovo trailer apre le pre-registrazioni

Dopo l'annuncio della data di uscita di Marvel's Spider-Man 2, anche i vertici di Square Enix si uniscono a Geoff Keighley sul palco della Summer Game Fest.

Per l'occasione, il colosso giapponese presenta al pubblico un nuovo gameplay trailer dedicato a Final Fantasy VII: Ever Crisis. Con il titolo, già annunciato da diverso tempo, l'immaginario della settima Fantasia Finale si amplia ulteriormente, con un capitolo in arrivo in esclusiva su dispositivi mobile. Come ricordato dal nuovo video - che potete trovare in apertura a questa news - il titolo Square Enix approderà sia su ecosistema Android sia su ecosistema iOS.

In concomitanza con l'apparizione di Final Fantasy VII: Ever Crisis alla Summer Game Fest, è stata ufficializzata l'apertura del processo di pre-registrazione del gioco. Di seguito, vi riportiamo i link alle schede dedicate al gioco su store Android:

Nel momento in cui scriviamo, non è invece ancora presente una pagina dedicata a Final Fantasy VII: Ever Crisis su App Store.