Final Fantasy 7 Ever Crisis: i trucchi per iniziare l'avventura con il piede giusto

La compilation of Final Fantasy VII si espande con nuovi titoli, romanzi, e così via. Mentre il prossimo 29 febbraio sarà l'attesissimo Final Fantasy 7 Rebirth, il mosaico composto dalle varie opere legate alla settima fantasia finale ha recentemente accolto un titolo mobile che mira a ripercorrere le vicende dell'intera compilation.

Intitolato Final Fantasy VII Ever Crisis e già disponibile su tutti gli smartphone iOS e Android, l'ultima fatica di Square Enix può richiedere parecchio grinding (trovate tutti i dettagli nella recensione di Final Fantasy 7 Ever Crisis), motivo per cui abbiamo preparato una guida che siamo convinti vi aiuterà a padroneggiare velocemente il gameplay.

Le basi del combat system

e, il sistema di combattimento di Final Fantasy VII: Ever Crisis non è molto complesso, anche perché i membri del party eseguono in maniera del tutto automatica gli attacchi standard (similmente a quanto accade nel franchise di Xenoblade Chronicles), lasciando al giocatore il compito di selezionare di volta in volta il nemico da prendere di mira. Un'operazione semplicissima, che chiede unicamente di toccare l'obiettivo per evidenziare la sua barra della vita e spingere tutti i componenti del gruppo a concentrare il fuoco su di esso.Il ruolo dell'utente, però, non si limita affatto alla scelta del bersaglio. Durante le battaglie la parte inferiore dello schermo è invasa da una serie di icone che rappresentano le abilità equipaggiate dal personaggio controllato: quando la barra dell'ATB (riconoscibile dal colore blu) si riempire abbastanza, il giocatore può quindi premere sulla tecnica desiderata per scatenarne il potere distruttivo.Giacché tutti i nemici di Final Fantasy VII: Ever Crisis, prima ancora di partire per una missione vi suggeriamo di premere sulla lente di ingrandimento per verificare i punti deboli degli avversari che dovrete affrontare, così da modificare a punto l'equipaggiamento e incastonarvi le giuste Materia.

Alternate offesa e difesa

Una delle più importanti novità proposte dal combat system di Final Fantasy VII: Ever Crisis, che privilegiano rispettivamente l'offesa e la difesa.Sul lato destro dello schermo c'è infatti un'icona che a seconda del colore determina l'assetto utilizzato dal personaggio controllato: quando questa è rossa, sia gli attacchi fisici che quelli magici arrecano il 25% di danni in più; al contrario, quando questa è blu, i danni subiti vengono ridotti del 30% e l'efficacia degli incantesimi di guarigione aumenta del 50%. A ragion veduta, durante gli scontri vi consigliamo di prestare la massima attenzione alle strategie impiegate degli avversari, così facendo potrete passare tempestivamente da un assetto e l'altro, massimizzandone l'efficacia.

Ricordate inoltre che alcuni boss dispongono di micidiali attacchi caricati che, proprio come succede nella recente riedizione di Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion, possono essere bloccati eseguendo in rapida successione una serie di abilità speciali (a proposito, qui trovate la recensione di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion). Nel caso non riusciate comunque a impedirne l'innesco, assicuratevi di assumere la posizione difensiva, in questo modo dovreste quantomeno attutire i danni in entrata.



Concatenate le Limit Break

Tentate la fortuna!

Oltre alle già menzionate tecniche speciali e agli assetti alternabili di continuo,Osservando la barra della salute dei vostri personaggi noterete un indicatore giallo che nel mezzo della lotta tende a riempirsi molto lentamente: quando questo sarà pieno, accanto al nome e agli HP dei vostri beniamini comparirà un'icona gialla che, una volta toccata, permetterà loro di destreggiarsi nelle rispettive Limit Break, che fondamentalmente possono essere considerati alla stregua di attacchi finali.Non solo le Limit Break non consumano segmenti della barra ATB e possono quindi essere utilizzate prima o dopo le altre abilità dei diversi eroi, ma il giocatore può addirittura concatenarle per godere di un bonus alquanto particolare: attivando simultaneamente le Limit Break dei tre personaggi in campo salirà anche il moltiplicatore dei danni inflitti, consentendovi di in alcuni casi di annientare il bersaglio di turno.Grazie alle meccaniche gacha, i giocatori possono ricorrere ai pull per allungare le mani su armi, costumi e Materia extra con cui personalizzare la propria squadra e far schizzare alle stelle il suo livello di potere.Giacché Final Fantasy VII Ever Crisis ha aperto i battenti soltanto a inizio settembre, al momento Square Enixper cercare di accaparrarvi almeno un paio di armi a cinque stelle. Pertanto, una volta aperta l'applicazione, assicuratevi di aver ritirato tutto il ritirabile e fiondatevi sulla voce Draw, dove potrete appunto spendere i ticket e i cristalli in vostro possesso per tentare la sorte. Approfittatene in fretta, perché le promozioni e i festeggiamenti in corso dureranno solo poche settimane ancora!