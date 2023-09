Final Fantasy 7 Ever Crisis, è ufficiale: il GDR gratis arriverà presto su PC

Agli oltre due milioni di giocatori di Final Fantasy 7 Ever Crisis su sistemi mobile si aggiungeranno presto anche tutti coloro che vorranno immergersi nell'esperienza ruolistica di Square Enix su PC.

Nel corso dell'ultimo evento organizzato in Giappone dal publisher e sviluppatore nipponico, gli sviluppatori di Applibot hanno infatti confermato di essere al lavoro sulla trasposizione PC di FF7 Ever Crisis.

La nuova versione dello spin-off di Final Fantasy 7 vanterà gli stessi contenuti dell'edizione attualmente disponibile su dispositivi mobile e, presumibilmente, adotterà la medesima formula free-to-play. Come sottolineato dal team di Applibot nel corso dello streaming tenuto da Square Enix, è previsto un sistema di progressione unificata sia per la versione mobile che per la futura edizione PC di Final Fantasy 7 Ever Crisis, il cui lancio dovrebbe avvenire a breve.

Restiamo quindi in attesa di conoscere le tempistiche di lancio su Steam della versione PC dello spin-off di FF7. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Final Fantasy 7 Ever Crisis a firma di Antonello 'Kirito' Bello, con tutte le analisi sull'esperienza ludica e contenutistica propostaci da Square Enix.