Final Fantasy 7, che evoluzione dal 1997: ecco il confronto grafico con FF7 Rebirth

Il nuovo post pubblicato da Sony sul PlayStation Blog è dedicato a Final Fantasy 7 Rebirth e all'evoluzione grafica a cui è andato incontro l'originale JRPG datato 1997.

Come afferma Sony, "l'epoca delle console moderne ci ha riportato un mondo e dei personaggi iconici con un realismo di gioco che surclassa le cutscene pre-renderizzate di 25 anni fa". È così che è stato possibile reimmaginare Cloud nel remake di Square-Enix e rendere le sue peculiarità estetiche (i capelli in primis, a quanto pare) realistici e ultra dettagliati.

"Quando si pensa a Cloud, vengono in mente principalmente la sua enorme spada e la sua acconciatura unica. Proprio perché è così iconica, abbiamo posto particolare attenzione nel creare i capelli di Cloud per Final Fantasy VII Remake ed esprimere al meglio la sua personalità. I capelli sono stati un elemento prioritario e infatti contengono più della metà del numero totale di poligoni utilizzati per l’intero modello", ha dichiarato il Lead Character Artist Dai Suzuki. Il modello originale di Cloud contava 900 poligoni nel gioco originale, passati a 110.000 in Final Fantasy 7 Remake e raddoppiati a 220.000 in Final Fantasy 7 Rebirth (di cui, appunto, la metà soltanto in capelli).

Allo stesso modo si sono evoluti i modelli degli altri personaggi, tra cui Barrett, Red XII, Tifa, Aerith e via dicendo. Molto più complessi sono diventati anche gli ambienti e i nemici che affrontiamo durante l'avventura. Per dare uno sguardo ravvicinato ai singoli confronti potete dare uno sguardo alla galliera che trovate in calce.

I risultati odierni sono stupefacenti, ma quanto può ancora evolvere la grafica nei videogiochi? "Nello sviluppo dei giochi spesso creiamo modelli high-poly con più di 10 milioni di poligoni per il bake delle normal map, ma chissà se un giorno avremo un hardware che potrà processare modelli così grandi in un gioco?", ha aggiunto Suzuki. "Anche se non so se sia una buona idea, ho grandi speranze per l’evoluzione futura degli hardware".



Approfittiamo dell'occasione per segnalarvi che Final Fantasy 7 Rebirth ha ricevuto la patch che migliora grafica e prestazioni su PS5.

