Final Fantasy 7 festeggia Halloween con un nuovo screenshot

Square Enix Japan ha pubblicato un nuovo screenshot di Final Fantasy VII Remake in occasione di Halloween: si tratta di una singola immagine dedicata ai celebri mostri fantasma che abbiamo imparato a conoscere nel gioco originale.

Purtroppo le novità finiscono qui in quanto il publisher ha diffuso una sola immagine augurando a tutti un felice Halloween. Restando in tema ricordiamo che fino al 3 novembre Final Fantasy 7 sarà presente a Lucca Comics & Games 2019 con due riproduzioni di Cloud e Barrett a disposizione dei visitatori della fiera per scattare foto ricordo in compagnia delle statue dei personaggi di FF7.

Le ultime novità sul gioco risalgono a settembre quando Square Enix ha pubblicato il nuovo trailer del Tokyo Game Show disponibile anche in versione italiana, il video ha svelato alcuni dettagli sul gameplay ed ha permesso di dare uno sguardo approfondito al comparto tecnico.

Final Fantasy 7 Remake sarà disponibile dal 3 marzo 2020 in esclusiva su PS4 e PS4 PRO, al momento non è stato annunciato il supporto per altre piattaforme come PC, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Scarlett.