Final Fantasy 7 e FF 16, quando arriveranno su Xbox Series X? Parla Phil Spencer

Nonostante i falsi allarmi generati dai teaser a tema Final Fantasy VII Remake pubblicati da Xbox Brasile, sia il rifacimento dell'amato JRPG sia il nuovo Final Fantasy XVI continuano a essere assenti dal catalogo Xbox.

Una circostanza che risulta piuttosto peculiare soprattutto per l'avventura di Cloud e compagni, il cui periodo di esclusività temporale per console Sony è ormai terminato da parecchio tempo. Qualcosa, a ogni modo, sembra star muovendosi, come suggerito dal recente annuncio della versione Xbox Series X di Final Fantasy XIV e dalla contestuale apparizione di Phil Spencer sul palco del Fan Fest Square Enix.

E proprio il responsabile della divisione gaming di casa Microsoft è di recente tornato sull'argomento, nel corso di un'intervista concessa durante la Gamescom 2023. "Capisco che quando le persone comprano una Xbox vogliano essere certe che i grandi giochi che desiderano arriveranno sulla piattaforma. - ha esordito Phil Spencer - Se c'è un publisher per il quale questo non si è verificato, quello è sicuramente Square Enix".



Un'ammissione di peso, che tuttavia si accompagna a un certo ottimismo derivante dai più recenti contatti di Microsoft con il colosso giapponese: "Ne saprete di più, ma non ho intenzione di fare loro pressione. Devono trovare il loro ritmo. Ma il loro impegno pubblico nei confronti di Xbox è stato molto importante per me e la community. E Final Fantasy XIV è stato più di una mera promessa".