Final Fantasy 7 e FF8 sono disponibili ora in edizione fisica su Nintendo Switch

Square Enix annuncia il lancio in Europa di Final Fantasy VII e Final Fantasy VIII Remastered per Nintendo Switch, ora disponibili nei negozi in un Double Pack fisico che include entrambi i titoli.

Final Fantasy VII mette i giocatori nei panni di Cloud Strife, ex membro d’elite dell'unità Soldier della Shinra, ora diventato un mercenario, che si imbarca in un'avventura epica per decidere il destino del pianeta. La remastered di FF7 include:

Modalità velocità 3x: gioca il gioco con una velocità tripla.

Nessun incontro: i giocatori avranno la possibilità di disattivare gli scontri di battaglia per godersi la trama senza interruzioni. Mentre gli scontri con i nemici sono disattivati, i giocatori possono comunque godersi le battaglie degli eventi della storia.

Modalità potenziamento battaglia

L'originale è stato pubblicato per la prima volta nel 1999, acclamato dalla critica ed ora con una serie di miglioramenti, Final Fantasy VIII Remastered offre ai giocatori la possibilità di rivivere questo classico con nuovi occhi. Prendendo il controllo della recluta SeeD Squall Leonhart e della combattente della resistenza Rinoa Heartilly, i giocatori lavorano per salvare il mondo dalla nazione militare di Galbadia.