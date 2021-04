Final Fantasy 7: i filmati in CG del classico PS1 rivivono a 1080p e 30fps

L'originale Final Fantasy VII stupì il mondo non solo grazie all'enorme cura riposta nella storia e nelle meccaniche di gioco, ma anche per la qualità dei filmati in computer grafica impressionante per gli standard del 1997. E adesso un fan del capolavoro Square li ha personalmente rimasterizzati.

Su Youtube l'utente SnazzyAI ha mostrato ogni cutscene in CG in tutta la gloria dei 1080p e 30fps, raccogliendo il suo lavoro in un video complessivo di 53 minuti che comprende ovviamente scene iconiche come tutta l'introduzione e l'evocativo epilogo. "Questo è il video che ho sempre voluto fare. Ho scavato tra i tre dischi sui quali Final Fantasy VII arrivò su PS1, estratto tutti i file relativi alle cutscenes, li ho convertiti in file AVI, e poi li ho portati dalle loro originali risoluzioni 240p e 15fps (dovuti dalle limitazioni dei CD PS1) fino a quasi 1080p e 30fps tramite tecniche di upscaling e interpolazione all'avanguardia", spiega il creatore del video, che aggiunge: "Il mio obiettivo è portare rispetto al maestoso lavoro della release originale. Volevo semplicemente sbloccare i dettagli che erano già lì, ma purtroppo nascosti dietro le limitazioni tecniche dell'epoca".

Rivivere scene così iconiche ed emozionanti al massimo del loro splendore visivo non lascerà affatto impassibili gli amanti del gioco originale. Tornando invece ai giorni nostri, ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake Intergrade uscirà su PS5 il 10 giugno 2021. Di recente, gli sviluppatori di Final Fantasy 7 Remake Intergrade hanno fornito riflessioni su Yuffie, protagonista dei capitoli inediti inclusi nella versione PS5 del titolo Square-Enix.