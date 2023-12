Final Fantasy 7: un floreale cosplay di Aerith in preghiera per Rebirth

Ai The Game Awards 2023 Square Enix è stata protagonista assoluta. Il publisher non solo ha riscosso numerosi premi, ma ha anche presentato i due DLC di Final Fantasy 16, di cui uno uscito proprio durante la manifestazione. A colpire sono state però le immagini del titolo più atteso del prossimo anno.

I TGA 2023 hanno premiato Final Fantasy 7 Rebirth come il Most Anticipated Game, il videogioco che la community di appassionati attende con più ansia nel 2024. Il secondo capitolo della compilation di remake della settima fantasia finale è anche tornato a mostrarsi al pubblico.

Il video musicale di Final Fantasy 7 Rebirth ha mostrato il titolo in azione, ma ha soprattutto messo in evidenza Aerith Grandsborough. Proprio lei è la protagonista dell'interpretazione floreale condivisa dalla cosplayer italiana Faenel.

Aerith è all'apparenza un'umile ragazza che lavora come fioraia nella città di Midgar. È in realtà l'ultima discendente dell'antica dinastia dei Cetra e per questo è costantemente monitorata dalla malvagia compagnia elettrica Shinra. Diviene una dei compagni del party di Cloud Strife quando quest'ultimo gli piomba letteralmente addosso. Tra loro nascerà una piccola storia, che diventa un triangolo d'amore a causa della presenza di Tifa. Nel remake di Final Fantasy 7 la sua connessione con il pianeta è ancor più importante. Viene inoltre introdotto un legame con i misteriosi Numen.

In questo floreale cosplay di Aerith da Final Fantasy 7 possiamo osservare l'eroina di Midgar con un cesto di fiori in braccio e con le mani giunte in segno di preghiera.