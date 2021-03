Final Fantasy 7, Ghost of Tsushima e Sakuna: incetta di candidature ai Game Awards Famitsu

Puntuale come ogni anno, con l'arrivo di marzo le redazioni di Famitsu e Dengeki, noti magazine giapponese, hanno pubblicato l'elenco completo delle proprie candidature per i Game Awards 2020.

A conquistarsi particolarmente l'attenzione della giuria sono state le grandi produzioni che hanno scandito l'ultima annata videoludica. Tra questi, spicca Ghost of Tsushima, con ben 9 candidature. Tengono però testa anche Final Fantasy VII Remake e The Last of Us Parte II, rispettivamente con 7 e 4 candidature. A lasciare un'impronta significativa è inoltre Sakuna: of Rice and Ruin, interessante titolo indie del quale vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Sakuna: of Rice and Ruin. Di seguito, trovate le candidature per ogni categoria:

Gioco dell'Anno

Animal Crossing: New Horizons

Ghost of Tsushima

The Last of Us: Part II

Sakuna: Of Rice and Ruin

Final Fantasy VII Remake

Miglior Software House

Edelweiss (Sakuna: Of Rice and Ruin)

Sucker Punch Productions (Ghost of Tsushima)

Nintendo (Animal Crossing: New Horizons)

Miglior Narrazione

The Last of Us: Part II

Final Fantasy VII Remake

Yakuza: Like a Dragon

Miglior Grafica

Ghost of Tsushima

The Last of Us: Part II

Final Fantasy VII Remake

Miglior Colonna Sonora

Ghost of Tsushima

Final Fantasy VII Remake

Persona 5 Strikers

Miglior Interprete

Keanu Reeves (per il ruolo di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077)

Daisuke Tsuji (per il ruolo di Jin Sakai in Ghost of Tsushima)

Ken Yasuda (per il ruolo di Nanba, Yakuza: Like a Dragon)

Miglior Doppiaggio

Takahiro Sakurai (per il ruolo di Cloud Strife in Final Fantasy VII Remake)

Kazuya Nakai (per il ruolo di Jin Sakai in Ghost of Tsushima)

Kazuhiro Nakaya (per il ruolo di Ichiban Kasuga in Yakuza: Like a Dragon)

Miglior Personaggio

Ichiban Kasuga (Yakuza: Like a Dragon)

Cloud Strife (Final Fantasy VII Remake)

Jin Sakai (Ghost of Tsushima)

Miglior Gioco Online

Apex Legends

Final Fantasy XIV

Fall Guys: Ultimate Knockout

Miglior Action

Hyrule Warriors: The Age of Calamity

Sakuna: Of Rice and Ruin

Nioh 2

Miglior Action-Adventure

Ghost of Tsushima

The Last of Us: Part II

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Miglior Adventure

ALTDEUS: Beyond Chronos

Kowloon Youma Gakuenki: Origin of Adventure

Life is Strange 2

Miglior GDR

Genshin Impact

Final Fantasy VII Remake

Yakuza: Like a Dragon

Miglior Indie

Among Us

Sakuna: Of Rice and Ruin

Fall Guys: Ultimate Knockout

Miglior Nuova IP

Ghost of Tsushima

Sakuna: Of Rice and Ruin

Fall Guys: Ultimate Knockout

Miglior Gioco eSport

eBASEBALL Powerful Pro Baseball 2020

Apex Legends

VALORANT

Nell'edizione 2019 dei, Death Strading aveva conquistato molti premi, mentre Pokémon Spada e Scudo erano stati eletti Gioco dell'Anno . I vincitori di quest'anno saranno annunciati nel mese di aprile.