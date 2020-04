Final Fantasy 7: Lo Squalo tra le fonti d'ispirazione per il Sephiroth originale

Final Fantasy 7 Remake è disponibile all'acquisto da pochi giorni, e in rete è davvero facile imbattersi in interviste alle menti responsabili del progetto. In una di queste, apparsa sul sito ufficiale di Square Enix, il produttore (e director dell'originale) Yoshinori Kitase ha parlato di Sephirot, antagonista principale del gioco.

Vi avvertiamo fin da subito che qualche riga più in basso troverete uno spoiler sulla storia del remake, che diverge dall'originale in alcuni punti. Dunque, se non volete rovinarvi l'esperienza, vi consigliamo di terminare la lettura immediatamente.

Nella storia di Final Fantasy 7 Remake Sephiroth appare molto prima rispetto al gioco classico. Come mai? Per spiegare questo cambiamento, Kitase ha fatto un salto indietro nel tempo parlando dell'approccio che ha seguito durante la creazione del personaggio originario: "Forse non lo sapete, ma io mi sono ispirato a Lo Squalo, che segue un approccio molto simile nel suggerire la presenza del potente nemico, senza mai mostrare lo squalo nella sua interezza fino alla fine della storia. Volevamo che nelle persone si formasse l'idea di un grande, potentissimo personaggio. Solo alludendo a lui in maniera indiretta, abbiamo potuto creare una sensazione di paura e oppressione - per cui quando fa la sua prima apparizione è un momento indimenticabile".

Un approccio del genere, secondo Kitase, nel remake non avrebbe funzionato: "Ma per il remake non avrebbe funzionato molto bene - in parte perché tutti conoscono Sephirot [ride]! Abbiamo pensato che non sarebbe stato altrettanto efficace presentarlo verso la fine della storia".

Cosa ne pensate di questo cambiamento? Final Fantasy 7 Remake è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Sulle altre piattaforme verrà lanciato tra un anno. Se non lo avete ancora acquistato e volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake.