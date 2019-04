Final Fantasy 7 è il gioco più scaricato su Nintendo Switch a Marzo in Europa

La Casa di Kyoto ha reso nota la classifica dei 15 giochi più scaricati su Nintendo Switch nel corso dell'intero mese di Marzo 2019 da parte dei Giocatori Europei.

A conquistare la vetta dell'eshop di Nintendo Switch troviamo nientemeno che Final Fantasy VII, debuttato sulla console ibrida proprio nel corso degli ultimi giorni del mese. Per la prima volta, questo grande classico videoludico di casa Square Enix è dunque approdato su di una console della Grande N. Ebbene, sembra che gli Utenti Nintendo Switch abbiano accolto positivamente questo nuovo esordio, come certificato dalla classifica, che vi riportiamo di seguito:

Final Fantasy VII Baba Is You Mario + Rabbids Kingdom Battle Stardew Valley New Super Mario Bros. U Deluxe Minecraft Final Fantasy IX Yoshi’s Crafted World Overcooked: Special Edition Fear Effect Sedna Hollow Knight Mario Kart 8 Deluxe Cuphead World of Final Fantasy Maxima Splatoon 2

Un'accoglienza decisamente calorosa dunque da parte dei giocatori del Vecchio Continente per questo nuovo esordio videoludico. Per i Lettori e le Lettrici incuriositi dall'arrivo di questo grande classico videoludico, segnaliamo che Square Enix ha celebrato il Gioco con un Trailer di Lancio di Final Fantasy 7 . Ricordiamo inoltre che, attualmente, è in programma la pubblicazione di un Remake del Titolo: proprio recentemente sono emersi alcuni aggiornamenti sullo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake