Final Fantasy 7: le impressioni sul remake nella nostra Video Anteprima

Square Enix ci ha offerto la possibilità di provare con mano una nuova demo di Final Fantasy VII Remake per PS4, in attesa del lancio ufficiale, fissato per il 10 aprile.

Il nostro Francesco Fossetti si è dunque calato nuovamente nei panni di Cloud per lanciarsi alla scoperta della nuova versione di Midgar, ambientazione che sarà protagonista assoluta di questa prima sezione dell'ambiziosa opera di rifacimento del JRPG messa in campo da Square Enix. Tra le sequenze di gioco testate in quest'ultimo incontro con Final Fantasy VII Remake figurano fasi iniziali dell'avventura, tra cui l'assalto al Reattore presso le strutture della Shinra Corporation. Per scoprire quali sono state le nostre impressioni in occasione di questo nuovo test, potete dedicarvi alla visione della videoanteprima di Final Fantasy VII Remake : la trovate in apertura a questa news e, ovviamente, sul Canale YouTube di Everyeye.



Per i lettori che desiderano approfondire ulteriormente, segnaliamo che è ora disponibile il nuovo provato di Final Fantasy VII Remake. In chiusura, non possiamo non rammentarvi che Square Enix ha finalmente annunciato ufficialmente un'opportunità per i giocatori di testare l'attesissima produzione. Una Demo di Final Fantasy 7 Remake è ora disponibile gratuitamente su PlayStation 4, e può essere già scaricata direttamente dalle pagine del PlayStation Store.