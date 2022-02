Final Fantasy 7 ha insegnato ai ragazzi cos'è l'amore, parola del nuovo Batman

Robert Pattinson, il nuovo interprete di Batman al cinema, non ha mai nascosto il suo amore per Final Fantasy 7, e non ha mancato di esprimerlo neppure durante il press tour che sa conducendo con la collega Zoe Kravitz in vista dell'arrivo del nuovo film di Matt Reeves sul grande schermo.

"Ero innamorato di Aerith e Tifa", ha ammesso Pattinson durante un'intervista concessa a Mouloud Achour per il programma francese Clique. "Tutti quanti volevano averle entrambe". Non sappiamo com'è stato tirato fuori l'argomento, ma quando Zoe Kravitz, la Catwoman della nuova pellicola, ha confessato di non conoscere Final Fantasy 7, Pattinson ha spiegato (occhio che troverete un importante spoiler sulla storia del gioco originale): "È il migliore. È un triangolo amoroso dove Aeris - o Aerith, dipende dalla versione del gioco, a volte è mal tradotto - è una ragazza davvero gentile che con i suoi superpoteri può curare chiunque e rendere il mondo migliore. E poi c'è Tifa, quella sexy, una ladra che indossa una gonna corta, e tu pensavi: 'non posso decidere!'. E poi Aeris muore! Aeris, nel suo momento migliore, viene uccisa. È così che ogni ragazzo ha scoperto che cos'è l'amore".

La Kravitz, evidentemente immune alle emozioni di un gioco che non ha mai vissuto, ha commentato il tutto affermando: "Quindi ce n'era una che curava tutti e un'altra con la gonna corta. Queste erano le opzioni? Oh mio Dio! Questo è il problema del mondo!".

Potete godervi il simpatico scambio di battute nella clip allegata in calce a questa notizia. La scena di cui parla Pattinson, quella che secondo lui ha insegnato ai ragazzi il significato dell'amore, non è presente nel remake di Final Fantasy 7 del 2020, dal momento che l'adattamento di Square Enix si è fermato a Midgar. Sarà interessante scoprire come e se verrà reinterpretata nelle future parti del remake.