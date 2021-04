Final Fantasy 7 Integrade e The First Soldier: novità in arrivo a maggio

Square Enix Japan ha annunciato l'evento Final Fantasy VII The First Soldier Official Live Stream #0 in programma per il 7 maggio alle 13:00 (ora italiana), lo show verrà trasmesso su YouTube in giapponese oppure su Twitch anche con commento in lingua inglese.

Durante la trasmissione avremo modo di vedere il primo live gameplay di Final Fantasy VII The First Soldier, inoltre ci sarà spazio anche per approfondire Final Fantasy VII Remake Intergrade, in uscita a giugno su PlayStation 5 insieme all'upgrade gratis per la console next-gen Sony.

Final Fantasy VII The First Soldier Official Live Stream #0 vedrà la presenza di nomi come MC Taiga Kishi (game caster), Kasumi Ahizawa (gamer talent), Butter (pro gamer/FAV gaming) e Tenkomori-O (Ojidori Daimyou), oltre ad alcuni membri del team di sviluppo tra cui Shouichi Ishikawa (producer) e Tetsuya Nomura (creative director).

Square Enix ha inoltre aperto il profilo Twitter di FFVII The First Soldier e il server Discord ufficiale. Final Fantasy VII The First Soldier è il primo Battle Royale ambientato nell'universo della serie Square Enix, il gioco è in arrivo nel corso dell'anno su piattaforme mobile iOS e Android, la finestra di lancio non è ancora stata annunciata dal publisher. L'app sarà gratuita con supporto per gli acquisti in-app e microtransazioni.