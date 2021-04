Final Fantasy 7 Intergrade: il lato sfuggente di Yuffie nelle parole degli sviluppatori

Nel corso di un'intervista concessa ai curatori del blog ufficiale di Square Enix, gli sviluppatori di Final Fantasy 7 Remake Intergrade hanno fornito degli interessanti spunti di riflessione sul personaggio di Yuffie, la protagonista di Episode INTERmission.

Per l'occasione, i due co-direttori di FF7 Remake Naoki Hamaguchi e Motomu Toriyama hanno discusso del ruolo di Yuffie e delle sorprese che caratterizzeranno la storia, il gameplay e l'esperienza ludica di chi si cimenterà nelle sfide di INTERmission.

Stando a Toriyama, ad esempio, "nell'originale FF7 Yuffie era quel tipo di persona che appariva ovunque e ogni volta che voleva, non sapevi mai se si sarebbe unita o meno al tuo gruppo e, anche in quel caso, non avresti mai potuto abbassare la guardia perché sapevi che avrebbe fatto di tutto per rubarti la Materia! Questo la rende molto diversa dagli altri alleati nella lotta contro Sephiroth e Shinra. La sua costante ricerca della Materia la rende testarda, ma onesta nei suoi desideri e disposta a tutto pur di raggiungere il suo scopo. È quel tipo di personaggio che porta sempre a colpi di scena imprevedibili e inaspettati nella storia, e in Episode Intermission sarà più o meno la stessa Yuffie che tutti abbiamo imparato a conoscere a Midgar".

Quanto alle sorprese previste nella nuova avventura da vivere nei panni di Yuffie, Hamaguchi sottolinea come "il nuovo episodio si svolge nella stessa finestra temporale in cui Cloud e i suoi amici stanno combattendo la loro battaglia a Midgar. La storia seguirà Yuffie e le sue attività come ninja incricata di rubare la Materia da Shinra. Il nostro obiettivo era quello di proporre agli appassionati una storia che li conduca al successivo incontro di Yuffie con Cloud e il suo gruppo. Per noi, quindi, si è trattata di un'opportunità unica per approfondire gli eventi 'classici' di Final Fantasy VII. Incoraggio perciò i giocatori a provare l'avventura, penso proprio che si divertiranno un sacco!".

L'uscita di Intergrade è prevista per il 10 giugno in esclusiva su PS5. Per saperne di più, qui trovate il nostro speciale su FF7 Remake Integrade.