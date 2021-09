Final Fantasy 7: Kitase non ha mai percepito il successo in Occidente fino al 2002

Yoshinori Kitase è stato il Game Director dell'originale Final Fantasy VII (e di tanti altri titoli come Chrono Trigger, Final Fantasy VI e Final Fantasy VIII) e in occasione di una intervista pubblicata sul PlayStation Blog ha svelato un curioso retroscena riguardo la percezione avuta all'epoca sul successo del gioco in Occidente.

Kitase ovviamente non aveva alcun dubbio riguardo il successo di Final Fantasy VII in Giappone mentre per quanto riguarda il mercato occidentale lo stesso direttore e il publisher avevano solo dati sommari che parlavano di vendite buone ma al tempo, sopratutto per un editore giapponese di medie dimensioni (ai tempi) come Square, era molto difficile avere il polso della situazione sul reale gradimento di un gioco in Nord America ed Europa.

Kitase ammette di non avere mai realmente capito la portata del fenomeno planetario di Final Fantasy VII fino al 2002, anno di lancio di Final Fantasy X, proprio in occasione del debutto del gioco Yoshinori ha intrapreso un tour promozionale in Europa e negli Stati Uniti e in questa occasione è stato preso d'assalto da orde di fan con copie di FF7 pronte per essere firmato, un vero e proprio bagno di folla degno di una popstar.

Solo in quel momento, ribadisce Kitase, ha capito realmente cosa abbia significato Final Fantasy VII in Occidente. Yoshinori Kitase è ora brand manager di Final Fantasy.