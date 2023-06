Final Fantasy 7: un minaccioso cosplay al femminile di Sephiroth, l'angelo con un'ala sola

Dopo un lungo periodo di silenzio che stava cominciando a preoccupare, negli scorsi giorni Square Enix ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori di Final Fantasy 7 Rebirth. Con lo sviluppo che procede secondo i ritmi stabiliti dalla casa giapponese, la cosplayer The Tay Bae ci riporta in assoluta anteprima a Midgar.

L'uscita imminente di Final Fantasy 16 aveva allontanato Square Enix dalla seconda parte del progetto remake della settima, amatissima iterazione della saga. Il producer Kitase e il director Hamaguchi sono però intervenuti per rassicurare gli appassionati, promettendo una data d'uscita ufficiale nelle prossime settimane.

In Final Fantasy 7 Rebirth verranno raccontate una miriade di storie, ma quella che maggiormente interessa i fan è la storia di Sephiroth. Vittima degli esperimenti della ShinRa, alla ricerca del guerriero perfetto attraverso le cellule di Jenova, scoprirà la verità su sé stesso solamente durante un'ispezione a un reattore Mako a Nibelheim. A causa del trauma subito, Sephiroth impazzisce diventando l'antagonista crudele e oscuro più famoso di tutta la saga di JRPG sviluppati da Square Enix.

In questo cosplay di Sephiroth da Final Fantasy 7 Rebirth ritroviamo l'angelo con un'ala sola nella sua tipica posa con un ginocchio alzato e le braccia aperte. Con la spada Masamune, l'ex SOLDIER è pronto a scatenare il caos su Midgar per riportare Jenova in vita.