Final Fantasy 7: il New York Times fa spoiler su un gioco del 1997 e arrivano le critiche

Il New York Times ha pubblicato in home page in queste ore un articolo su Final Fantasy VII Rebirth che cita apertamente una delle scene chiave dell'originale Final Fantasy 7, uscito nel lontano 1997. Attenzione, quanto riportato di seguito contiene enormi anticipazioni su FF7 e FF7 Rebirth.

L'articolo del New York Times parla chiaramente della morte di Aerith con tanto di screenshot del personaggio come immagine di copertina e un sottotitolo che non lascia spazio ad alcun dubbio "uccideranno nuovamente Aerith?" riferendosi ovviamente alla trama di Rebirth, in uscita il 29 febbraio.

Una copertina e un sottotitolo troppo spoilerosi, dicono alcuni lettori, che ovviamente corrono a criticare la testata su Reddit, X, NeoGAF e ResetERA, assicurando il New York Times di non avere alcun rispetto per i lettori.

Ora, è vero che la morte di Aerith sarà con ogni probabilità una delle scene cardine di Final Fantasy VII Rebirth ma è altrettanto vero che parliamo di un avvenimento accaduto in un gioco uscito ben 27 anni fa. Sarebbe come lamentarsi dello spoiler ricevuto parlando della morte di Mufasa ne Il Re Leone (non volevamo rovinarvi la sorpresa, scusate).

C'è da dire che essendo questo avvenimento fortemente legato ad un gioco di imminente uscita, forse si poteva essere meno espliciti nel svelare apertamente il finale di questo momento, ma qui entra in gioco anche la sensibilità personale dei singoli giornalisti, oltre a determinate dinamiche editoriali che rendono molto difficile parlare di determinati argomenti non citandoli direttamente nel titolo o nel sottotitolo.

E voi cosa ne pensate? La morte di Aerith in Final Fantasy VII può essere considerata ancora una spoiler oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.