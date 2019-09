Final Fantasy 7: nuovi video gameplay e screenshot del remake

Square Enix Japan ha portato una demo di Final Fantasy VII Remake al Tokyo Game Show 2019, giocabile allo stand di Sony Interactive Entertainment Japan & Asia. Per l'occasione sono stati pubblicati su YouTube numerosi filmati offscreen e video gameplay tratti dalla demo in questione.

Famitsu, Dengeki, 4Gamer e altri popolari siti di videogiochi giapponesi hanno condiviso in rete le clip registrate, purtroppo si tratta di materiale non eccelso, spesso ripreso offscreen oppure in bassa risoluzione, in ogni caso potete vedere i video in calce alla notizia. Anche PlayStation Access (il canale YouTube ufficiale PlayStation per il Regno Unito) ha pubblicato un video gameplay (in 4K) di Final Fantasy VII Remake, in questo caso incentrato però sulla demo dell'E3, poi riproposta anche alla Gamescom di agosto.

Nella giornata di ieri Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy 7 Remake confermando l'uscita del gioco per il 3 marzo 2020 in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 PRO, al momento non sono state annunciate altre eventuali piattaforme di destinazione.