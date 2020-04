Final Fantasy 7 Orchestra World Tour: concerti rinviati per Coronavirus

Square Enix ha annunciato che a causa dell'attuale epidemia di Coronavirus alcuni concerti del tour mondiale Final Fantasy VII Remake Orchestra World Tour sono stati rinviati al prossimo anno.

Nello specifico vengono spostate le date di Los Angeles, Toronto e Singapore: il concerto californiano previsto per il 14 giugno 2020 si terrà il 6 marzo 2021 mentre gli spettacoli in Canada sono ora previsti per il 20 e 21 maggio 2021 anzichè per il 26 e 27 giugno 2020. L'evento del 4 luglio a Singapore è stato invece spostato a 23 gennaio 2021, non è chiaro al momento se sarà possibile invece mantenere le tappe del tour previste per l'autunno di quest'anno, restiamo in attesa di eventuali comunicazioni.

Una mossa dolorosa ma necessaria poichè al momento non è possibile organizzare gli spettacoli rispettando le misure di sicurezza imposte dai governi di tutto il mondo per salvaguardare la salute dei professionisti e degli spettatori, da qui la decisione di rinviare gli show anzichè proporli in una versione modificata o magari pensata per la trasmissione online.

Avete già comprato il biglietto per una delle tappe precedentemente annunciate o volevate partecipare ad uno dei concerti del tour? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.