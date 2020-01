Final Fantasy 7, Originale vs Remake: le due sequenze introduttive a confronto in video

Il tramonto del 2019 e il sorgere del 2020 videoludico è stato caratterizzato da un'improvvisa e rapida diffusione di leak relativi a Final Fantasy VII Remake.

In particolare, si sono fatte strada in rete indiscrezioni legate alla possibile pubblicazione di una Demo per PlayStation 4 dell'atteso gioco Square Enix. Nelle ore successive al diffondersi del rumor, hanno fatto la loro apparizione i rete diversi contenuti, tra cui figura anche la presunta sequenza iniziale di Final Fantasy VII Remake.



Il filmato introduttivo trapelato, come facilmente prevedibile, ha attirato l'interesse di molti videogiocatori, che hanno ricercato in esso un indizio relativo alla portata del lavoro di "restauro" dell'iconco JRPG effettuato sino ad ora dal parte del team di sviluppo. Tra la prima pubblicazione di Final Fantasy VII e l'esordio del remake Square Enix sono in effetti trascorsi oltre vent'anni. In attesa di scoprire se la software house ha effettivamente intenzione di mettere a disposizione del pubblico una Demo di gioco, in apertura a questa news potete trovare un videoconfronto dedicato proprio alla sequenza iniziale di Final Fantasy VII.



In chiusura, segnaliamo che, tra le numerose indiscrezioni che hanno trovato diffusione nel corso delle ultime ore, figura anche il possibile approdo di Final Fantasy VII Remake su PC.