Final Fantasy 7: perché il Remake è stato affidato a Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase?

Final Fantasy VII Remake è diventato realtà nel 2020, mentre la sua seconda parte, Final Fantasy VII Rebirth, arriverà su PS5 il 29 febbraio 2024. Il progetto ha reso realtà il sogno di numerosi fan, da anni desiderosi di giocare un rifacimento moderno del classico del 1997, che poteva però avere alla guida un team ben diverso.

Nel corso di un'intervista con Game Informer il producer Yoshinori Kitase e il director Tetsuya Nomura hanno rivelato alcuni retroscena sulla genesi del remake di Final Fantasy VII, ricordando quanto forte fosse la richiesta per il progetto già ai tempi dei tour promozionali di Final Fantasy XIII nel 2009: all'epoca, infatti, tantissimi giornalisti chiedevano a Kitase se e quando Square Enix avrebbe cominciati i lavori sul rifacimento dell'iconico settimo episodio della serie.

"Siccome mi veniva chiesto così tante volte pensavo che un giorno un remake di Final Fantasy VII lo avremmo fatto, ne ero certo", dice Kitase aggiungendo di essersi poi consultato con Nomura per valutare la possibilità di dare vita al progetto. Entrambi si resero poi conto che c'erano "richieste febbrili" per Final Fantasy VII Remake non solo dalla stampa ma anche dai giocatori stessi. In passato però Square Enix non era ancora propensa a cimentarsi con i remake, rivedendo però la propria posizione negli anni a venire e dando così il via libera allo sviluppo.

A quel punto per Nomura era divenuta una questione fondamentale essere coinvolto nel progetto, in quanto temeva che altri colleghi all'interno di Square Enix si sarebbero fatti avanti prima di lui per dirigere l'opera. "Gradualmente all'interno di Square Enix si è iniziato a creare remake, e idee su quali progetti rifare stavano provenendo da altri dipartimenti. Se non fossimo stati noi a realizzare il remake di Final Fantasy VII lo avrebbero sicuramente fatto altri, pertanto ci siamo fatti subito avanti. La nostra sensazione è che dovevamo proteggere Final Fantasy VII ed essere noi ad occuparcene. Temevo che realizzare il remake sarebbe stato problematico se altri team lo avessero preso a carico senza di noi", spiega il director. Alla fine proprio Nomura e Kitase sono finiti alla guida del progetto iniziato con Final Fantasy VII Remake e destinato a concludersi nei prossimi anni con Final Fantasy 7 Remake Parte 3 già in lavorazione.

Le attenzioni sono però ora tutte rivolte alla seconda parte: Kitase ha spiegato nel dettaglio l'importanza della world map in Final Fantasy 7 Rebirth, considerata un elemento chiave del nuovo gioco.