Final Fantasy 7: un perfido cosplay di Scarlet, la spietata direttrice della Shinra

Mentre i fan attendono con impazienza novità su Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo capitolo della compilation, la settima fantasia finale si espande con un titolo arrivato solamente nell'ultima settimana. Parliamo dello spin-off mobile Final Fantasy 7 Ever Crisis, che permette agli appassionati di rivivere l'intera trama dell'episodio.

Final Fantasy 7 Ever Crisis è un remake inaspettato che raccoglie al suo interno diversi progetti. Il titolo disponibile su dispositivi Android e iOS permette infatti di rivivere i momenti più iconici delle avventure di Cloud, Zak e tutti gli altri protagonisti della saga. Strutturato su episodi in uscita a cadenza mensile farà ripercorrere fedelmente le vicende ad esempio di Advent Children e Crisis Core, oltre che ovviamente quelle del capitolo originale.

Garantendo la possibilità di approfondire gli eventi di Midgar, Final Fantasy 7 Ever Crisis è già un successo con oltre due milioni di download. Ma tornare in questo universo narrativo è possibile anche grazie alla cosplayer Elizabeth Rage.

Scarlet è un'antagonista secondaria di Final Fantasy 7, amministratrice del dipartimento per lo sviluppo bellico della compagnia elettrica Shinra. Spietata e altezzosa, umilia i suoi sottoposti e li tratta con incuranza per le loro vite. In questo cosplay di Scarlet da Final Fantasy 7 la personalità della dirigente della Shinra è ben trasposta. Attraverso il suo sguardo è infatti possibile cogliere la sua perfidia e la sua saccenza.