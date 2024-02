Final Fantasy 7: un primo piano da sogno in un cosplay di Aerith in bianco

Con l'esordio ormai in vista, Square Enix ha pubblicato un trailer che ripercorre gli eventi di Final Fantasy 7 Remake e che permette ai giocatori di rinfrescare la memoria. È dunque tutto pronto per il secondo capitolo della Compilation di remake di Final Fantasy 7 e per proseguire l'avventura di Cloud Strife.

Final Fantasy 7 Rebirth punta in alto l'asticella e non poteva essere diversamente, poiché parliamo di uno dei titoli più attesi del 2024, nonché quello che si contenderà il titolo di miglior JRPG dell'anno.

Final Fantasy 7 Rebirth mostrerà il lato più folle di Cloud, ma anche quello più emotivo. Scopriremo alcuni dettagli sul suo passato, ma i riflettori sono puntati soprattutto su di lei. Il destino di Aerith in Final Fantasy 7 Rebirth sarà uno dei punti cruciali della storia. La narrazione seguirà il passo di quella originale, oppure prenderà un bivio che comporterà un totale e inaspettato stravolgimento?

Ad accrescere l'attesa è questo cosplay di Aerith Gainsborough da Final Fantasy 7 in cui osserviamo un primo piano da sogno della fioraia di Midgar. Con un elegante e maestoso abito bianco indosso, lo sguardo di Aerith incanta nell'interpretazione condivisa dalla cosplayer Roxanne.kho. Cosa le succederà, verrà catturata dalla Shinra oppure riuscirà a trovare finalmente la libertà?