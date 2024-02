Final Fantasy 7: pronti al combattimento in un intrepido cosplay di Cloud e Tifa

Il momento tanto atteso è finalmente giunto. Final Fantasy 7 Rebirth è uno dei migliori giochi targati Square Enix, un capolavoro a metà tra action e JRPG. Attraverso un gameplay migliorato, una open map e una storia che emozionerà gli appassionati con i suoi clamorosi colpi di scena, Rebirth colpirà al cuore.

La media voto delle prime recensioni di Final Fantasy 7 Rebirth è altissima. La seconda parte della compilation di remake ha convinto, in tutto e per tutto. Potrebbe comunque non esservi chiara la differenza tra modalità performance e qualità in Final Fantasy 7 Rebirth, per cui non avventuratevi in questa epopea prima di scoprirlo con il nostro articolo.

Sappiamo già dove andrà a concludersi questa seconda e penultima parte della compilation di remake. Final Fantasy 7 Rebirth finirà lì, in corrispondenza del disco 1 del titolo originale come spiegato dal producer Yoshinori Kitase. Sappiamo dunque che Final Fantasy 7 Rebirth ha un finale sorprendente e che Tetsuya Nomura teme la reazione dei fan. Anche se non sappiamo in che modo il team di Square ci sorprenderà, Cloud e Tifa sono pronti a scendere in battaglia in questo cosplay di Final Fantasy 7.

Nell'interpretazione condivisa dalla coppia di cosplayer italiani formata da Markyklos e da Soryu Geggy vediamo i due eroi protagonisti della settima fantasia finale in posa da combattimento, attenti ai nemici in arrivo su una delle scalinate di Midgar.