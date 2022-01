Final Fantasy 7: pubblicati i loghi ufficiali per il venticinquesimo anniversario

Oggi si festeggiano i 25 anni di Final Fantasy 7, Nomura e Kitase hanno pubblicato un messaggio sui profili social del gioco e Square Enix ha ora pubblicato i loghi ufficiali dell'anniversario che verranno utilizzati per una serie di iniziative non ancora annunciate.

"Maggior informazioni sul venticinquesimo anniversario di Final Fantasy VII verranno diffuse in futuro, nel frattempo potete continuare a dimostrarci il vostro supporto per FF67 e Final Fantasy VII Remake", è quanto si legge nel Tweet pubblicato dal profilo Twitter giapponese di Final Fantasy.

La compagnia ha dato vita a diversi loghi, al momento però non sappiamo se ci siano altri progetti in cantiere per festeggiare questa ricorrenza. Final Fantasy VII Parte 2 non è ancora stato annunciato mentre recentemente Square Enix ha pubblicato Final Fantasy VII The First Soldier, il prossimo gioco in arrivo sarà invece Final Fantasy 7 Ever Crisis.

Nomura e Kitase hanno fatto capire che nuovi progetti verranno annunciati prossimamente e c'è chi crede che Square Enix sfrutterà proprio questa ricorrenza per annunciar i piani per il futuro di Final Fantasy VII remake. L'originale Final Fantasy 7 è uscito il 31 gennaio 1997 in Giappone per poi arrivare qualche mese dopo anche in Europa e negli Stati Uniti.